Харрис выбирает своего вице-президента

Вице-президент США Камала Харрис, которая сейчас считается наиболее вероятным кандидатом на участие в президентских выборах от Демократической партии, в начале августа объявит своего напарника в предвыборной гонке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Она выберет того, с кем ей будет комфортно, и кто будет готов стать президентом в случае необходимости", - отмечено в сообщении.

Уточняется, что пока Харрис не раскрывает своих планов. Ожидается, что имя потенциального кандидата в вице-президенты станет известно в ближайшие две недели. Среди претендентов телеканал выделяет губернаторов штатов Кентукки, Пенсильвания и Северная Каролина Энди Бешира, Джоша Шапиро и Роя Купера, сенатора от Аризоны Марка Келли и министра транспорта США Пита Буттеджаджа.