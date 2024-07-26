Как Обама Байдену угрожал

Экс-президент США Барак Обама грозил нынешнему главе Белого дома Джо Байдену отстранением от власти по условиям 25-й поправки к Конституции США, если он отказался бы выходить из предвыборной гонки, написал американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

Напомнить Байдену о 25-й поправке, по которой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента из-за его недееспособности, пришлось из-за недовольства крупных доноров Демократической партии.