В заявлении Зеленского усмотрели готовность к переговорам

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении войны с Россией указывает на его возможную готовность к переговорам. Об этом пишет китайское издание Global Times (GT).

Таким образом авторы материала прокомментировали слова украинского лидера о необходимости скорейшего завершения войны. По их мнению, появляется все больше признаков того, что урегулирование ситуации будет происходить посредством переговоров Киева и Москвы. «Все споры в конечном итоге будут разрешены политическими средствами», - утверждается в статье.

При этом, как отмечает издание, «прекратить войну одним шагом не удастся, поскольку для этого необходимы совместные усилия международного сообщества».