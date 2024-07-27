МВД обратилось к азербайджанцам: «Вас заманят в ловушку…»

При помощи искусственного интеллекта (ИИ) с гражданами могут вести переговоры от имени банковского сотрудника или члена их семьи, написал на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

«В киберпространстве жертвой становится тот, кто верит в вероятности. Потому что в киберпространстве нет шансов, их не бывает. Если они демонстрируются или как-либо поощряются здесь, то это ложь. Вы должны знать, что различного рода предложения от неизвестных лиц, обещания прибыли в итоге заманят вас в ловушку.

Не передавайте никому свою личную информацию и банковские данные. При помощи ИИ с вами могут вести переговоры от имени банковского сотрудника или члена вашей семьи, родственника. Будьте внимательны, чтобы не стать очередной жертвой мошенников», - написал Гаджиев.