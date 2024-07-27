Орбан: «Азия станет центром мира»

Азия станет «доминирующим центром мира», а «институциональной основой нового миропорядка послужат группа БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«То, с чем мы сейчас сталкиваемся, - это изменение мировой системы. Это процесс, начинающийся со стороны Азии», - цитирует Орбана газета Magyar Szo. С его точки зрения, в ближайшие десятилетия и, возможно, столетия «доминирующим центром мира будет Азия: Китай, Индия, Пакистан, Индонезия».

Орбан назвал этот процесс неизбежным, поскольку, по его словам, Азия уже добилась «демографического и технологического преимущества, а также преимущества в капитале».