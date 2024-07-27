Россия пытается скопировать морские дроны Украины, но неудачно

Украина заявила, что Россия копирует морские беспилотники, учившись на фрагментах украинских. Однако эксперт по боевым беспилотникам сказал, что это вряд ли принесет большую помощь и может оказаться бесполезной тратой российских ресурсов, пишет Business Insider.

Украина разбила российский флот, не имея собственного, на который Россия могла бы нацелиться. Усилия России копировать успех украинских морских беспилотников не помогут ее вторжению.

Украинские беспилотники военно-морского производства сыграли важную роль в сдерживании Черноморского флота России. В прошлом году Украина предупредила, что Россия пытается использовать восстановленные части своих беспилотников, чтобы попытаться создать свои собственные.

Британская разведка также заявила, что Россия пытается "устранить разрыв в возможностях с Украиной". Между тем Евгений Ерин, представитель Главного управления оборонной разведки Украины, на этой неделе заявил, что Россия попытается, но потерпит неудачу.

Джеймс Паттон Роджерс, эксперт по беспилотникам в Институте технической политики Корнелла Брукса, сказал, что это может быть пустой тратой ресурсов, учитывая, что Украина на самом деле не имеет военного флота, чтобы на него нацелиться.

Паттон сказал, что украинские беспилотники были успешными, поскольку их запускали против экипажа военно-морских средств России. Но Украина не имеет военных кораблей, только меньшие суда, а это означает, что атаки российских беспилотников были бы весьма незначительными.

"Проще говоря, Россия может использовать части и информацию для создания морских беспилотных аппаратов, но возникает вопрос: будет ли это наиболее эффективное использование российских ресурсов?" - отметил эксперт.

Морские беспилотники являются ключевой частью атак Украины против Черноморского флота России в Крыму. Ранее в этом году украинские военные заявили об уничтожении трети флота, а в марте Министерство обороны Великобритании объявило его "функционально неактивным".