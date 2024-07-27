В Британии назвали важность разрешения ударов по России

Предоставление Украине разрешения на удары по России дальнобойными ракетами окажет серьезное влияние на способность Москвы проводить свои военные операции на украинской территории. Такое мнение высказал в полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока что следует примеру США и частично Франции. Как известно, Вашингтон и Париж ограничивают применение предоставленного Украине оружия. По мнению полковника, Стармер «должен быть смелым» и позволить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям на территории РФ.

Британский полковник выразил сомнение, готов ли Кремль отказаться от украинских территорий, которые захватил после начала вторжения 24 февраля 2022 года, однако мощные удары по тыловым районам могут сделать Москву сговорчивее.

Отмечается, что до сих пор битва является неравной - Россия бьет по Украине, в частности по больницам и школам, тогда как Киеву не позволяют применять предоставленное западными партнерами оружие для атак по целям, откуда РФ запускает свои ракеты.

Эксперт добавил, что, когда ограничения Запада будут сняты, России будет очень сложно защититься. Москва уже вынуждена снимать средства ПВО с линии фронта для того, чтобы важные тыловые объекты.

«Россияне действительно будут иметь трудности с защитой от западных крылатых ракет, таких как Storm Shadow и ATACMS. Это будет важно. Психологически Украине разрешено их использовать, психологически россиянам важно знать, что их аэродромы очень уязвимы. Это меняет взгляд на вещи. Надеюсь, будет способствовать скорейшему окончанию войны», – пояснил Гэмиш де Бреттон-Гордон.