Премьер Италии в Китае

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу, 27 июля, прибыла в Китай. Цель визита – стабилизация связей с Пекином перед президентскими выборами в США, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что визит продлится по 31 июля. За это время Мелони встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

По данным анонимного источника, во время переговоров с лидерами Китая премьер обсудит войну России против Украины, а также войну в Секторе Газа.