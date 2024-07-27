Руслан Баширли, спецкор, Анкара 02:42

В одном из своих выступлений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, охарактеризовав успехи турецких вооруженных сил в операциях против террористической организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК) на севере Ирака открыто заявил, что «этот вопрос будет вскоре решен». Что касается присутствия РПК/ОНС на севере Сирии, позиция Эрдогана недвусмысленна: проблема будет решаться в рамках территориальной целостности Сирии. Ранее турецкий лидер говорил о готовящейся летом масштабной операции. Но, как заявило на днях Министерство обороны Турции, концепция антитеррористических действий армии на севере Ирака была изменена. Министр обороны Яшар Гюлер охарактеризовал новую операцию как «нетрадиционную, неожиданную и быструю». По словам же источников в военных кругах Турции, эту концепцию назвали «Стратегией капли чернил».

Анкара стремится полностью искоренить курдский терроризм в нагорной части северного Ираке и создать близ турецких границ зону безопасности глубиной 30-40 километров. Очищенная от террористов зона будет находиться под контролем турецкой армии, и сегодня Анкара начала строительство в этом районе постоянных военных баз. Турция также стремится предотвратить нерегулируемую миграцию с востока на более удаленных рубежах. Хронологически можно говорить о многоэтапном плане вооруженных сил Турции в Северном Ираке. Посредством операции «Коготь 1», начавшейся 27 мая 2019 года, от подразделений РПК был очищен Хакурк. Операции «Коготь 2» и «Коготь 3», начавшиеся 12 июля 2019 года, в значительной степени обеспечили безопасность границ. Операция «Коготь-Каплан» ограничила передвижение террористов между их базами. После чего, 23 апреля 2021 года, началась операция «Коготь-Молния» в районах Метина и Авашин-Басиян, которые также были зачищены. И, наконец, целью операции «Коготь-Замок», начавшейся 17 апреля 2022 года, было создание безопасного кордона на турецко-иракской границе. И вот сегодня, согласно заявлениям президента Эрдогана и министра обороны Яшара Гюлера, начался завершающий этап операции «Коготь-Замок» с учетом текущей ситуации.

Шаги по созданию зоны безопасности ускоряют сотрудничество Анкары с центральным правительством Ирака и руководством Регионального правительства Курдистана. По последним данным, несмотря на существующие проблемы, усилия Турции привели к сближению между Багдадом и Эрбилем. Первый за последние шесть лет визит лидера Регионального правительства Масрура Барзани в Багдад показывает, что, помимо решения внутренних проблем Ирака, между Анкарой, Багдадом и Эрбилем существует конструктивная платформа. Таким образом, можно говорить о значительных успехах, достигнутых Турцией в борьбе с терроризмом на севере Ираке, где по информации Министерства обороны Турции, опубликованной 25 июля, только за последнюю неделю было уничтожено 94 террориста. Также стоит отметить проведенные в течение последних двух лет спецоперации турецкой разведки (MIT) против лидеров РПК в Ираке. В частности, сотрудники MIT обнаруживает и нейтрализует лидеров РПК, скрывающихся как в Багдаде, так и в отдаленных деревнях на севере Ирака. Например, два дня назад, в самом центре Сулеймании – городе, в котором очень сильны позиции Патриотического союза Курдистана, был уничтожен местный лидер РПК.

Но наибольшую обеспокоенность Анкары вызывает присутствие курдских террористов на севере Сирии. Несмотря на то, что Турция смогла с помощью нескольких контртеррористических операций, включая операцию «Источник мира», отодвинуть от своих границ на 30-40 километров подразделения РПК/ОНС, само присутствие террористической организации в Сирии, хоть и под контролем американских войск, остается для Анкары угрожающим фактором. Недавно лидеры РПК/ОНС, контролирующей нефтяные и водные ресурсы Сирии, попытались провести «муниципальные выборы» в семи городах и только после жесткой реакции Анкары и заявления США о том, что они не станут поддерживать эти «выборы», террористы отступили. По мнению турецких аналитиков, возможная встреча Эрдогана и Асада может стать началом конца РПК/ОНС. В преддверии президентских выборов в США, в ходе которых, в частности, обсуждается возможность вывода американских войск из Сирии, позицию бывшего президента США Дональда Трампа, называвшего ранее РПК/ОНС «безжалостной террористической организацией», можно рассматривать и как предвыборное обещание, что, безусловно, заставит террористическую организацию искать новые пути.