Массовое уничтожение российских солдат в Африке
Колонна правительственных войск и союзных им наемников российских ЧВК была разгромлена в бою с туарегами-сепаратистами на севере Мали, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя последних.
Как сообщает Би-Би-Си, информацию подтверждают телеграм-каналы, связанные в прошлом с ЧВК «Вагнер»: они публикуют фото и видео с места боя, на которых видны тела убитых и сгоревшая техника.
Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года: в 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные, а год спустя хунта пригласила для обеспечения безопасности ЧВК «Вагнер».
Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник.
Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль на севере Мали заявил агентству, что 15 «вагнеровцов» были убиты либо взяты в плен после трехдневного боя. Участник сепаратистского движения туарегов Мосса Аг Инзома сказал AFP, что речь идет о «многих десятках» убитых и взятых в плен наемников российской ЧВК.
В то же время армия Мали заявляет, что ее подразделения, выполнявшие патрулирование в районе приграничного города Тинзауатен, перешли к отступлению. В заявлении военных сказано, что продолжаются «ожесточенные бои против коалиции террористов».