Массовое уничтожение российских солдат в Африке

Колонна правительственных войск и союзных им наемников российских ЧВК была разгромлена в бою с туарегами-сепаратистами на севере Мали, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя последних.

Как сообщает Би-Би-Си, информацию подтверждают телеграм-каналы, связанные в прошлом с ЧВК «Вагнер»: они публикуют фото и видео с места боя, на которых видны тела убитых и сгоревшая техника.

Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года: в 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные, а год спустя хунта пригласила для обеспечения безопасности ЧВК «Вагнер».