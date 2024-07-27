Россия считает задачу Израиля «нереальной»

Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию, российский министр сказал, что Израиль поставил перед собой невыполнимую задачу по уничтожению ХАМАС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя гибель людей на Голанских высотах, заявил, что не видит перспектив прекращения войны между Израилем и ХАМАС.

«Пока не видно перспектив прекращения этого кровопролития. Израиль устами премьер-министра Нетаньяху неоднократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС. На мой взгляд, и это мнение разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача — полностью уничтожить организацию, которая существует и у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, я бы так сказал, в том числе у мусульманского мира», — цитирует «Коммерсант» Лаврова.

Вечером 27 июля район Мадждаль Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. По последним данным израильских властей, погибли 12 человек — дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израильская сторона сообщила, что ракета была выпущена со стороны Ливана из района к северу от ливанской деревни Шебаа, а за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки. Вес ее боеголовки — около 50 килограммов. По данным ЦАХАЛ, такие ракеты есть только на вооружении «Хезболлы».

Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил Associated Press, что группировка «категорически отрицает» причастность к нападению на Мадждаль-Шамс. По его словам, целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, атака стала «самым серьезным нападением» на мирных жителей после 7 октября. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что «Хезболла» перешла все красные линии и «ответ будет соответствующим». Он предупредил о возможности «полномасштабной войны». Нетаньяху прервал поездку в США и решил вернуться на родину раньше, чем планировал.