Россия считает задачу Израиля «нереальной»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя гибель людей на Голанских высотах, заявил, что не видит перспектив прекращения войны между Израилем и ХАМАС.
Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию, российский министр сказал, что Израиль поставил перед собой невыполнимую задачу по уничтожению ХАМАС.
«Пока не видно перспектив прекращения этого кровопролития. Израиль устами премьер-министра Нетаньяху неоднократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС. На мой взгляд, и это мнение разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача — полностью уничтожить организацию, которая существует и у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, я бы так сказал, в том числе у мусульманского мира», — цитирует «Коммерсант» Лаврова.
Вечером 27 июля район Мадждаль Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. По последним данным израильских властей, погибли 12 человек — дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израильская сторона сообщила, что ракета была выпущена со стороны Ливана из района к северу от ливанской деревни Шебаа, а за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки. Вес ее боеголовки — около 50 килограммов. По данным ЦАХАЛ, такие ракеты есть только на вооружении «Хезболлы».
Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил Associated Press, что группировка «категорически отрицает» причастность к нападению на Мадждаль-Шамс. По его словам, целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана.
По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, атака стала «самым серьезным нападением» на мирных жителей после 7 октября. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что «Хезболла» перешла все красные линии и «ответ будет соответствующим». Он предупредил о возможности «полномасштабной войны». Нетаньяху прервал поездку в США и решил вернуться на родину раньше, чем планировал.