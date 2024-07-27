В России после атаки горит нефтебаза
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области в ночь на 28 июля, написал врио губернатора Алексей Смирнов.
Местные жители и сотрудники предприятия не пострадали, но загорелись три резервуара с топливом. Пожар на одном из них потушен.
По словам Смирнова: нефтебаза находится в Курском районе, который расположен в центральной части области.
Ночью в регионе объявляли опасность атаки беспилотников. Местное издание 46tv.ru сообщало о пожаре на территории Медвенского района. Позднее Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 июля в Курской области сбили два беспилотника. Еще пять БПЛА уничтожили над Белгородской областью.