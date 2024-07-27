Венесуэла перед выбором

Президентские выборы пройдут в воскресенье, 28 июля, в Венесуэле. Президента страны избирают на шестилетний срок, который будет отсчитываться с 10 января 2025 года.

В выборах участвуют десять кандидатов, в том числе действующий президент страны социалист Николас Мадуро, который находится у власти с 2013 года и баллотируется на третий срок подряд.