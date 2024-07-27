Венесуэла перед выбором
Президентские выборы пройдут в воскресенье, 28 июля, в Венесуэле. Президента страны избирают на шестилетний срок, который будет отсчитываться с 10 января 2025 года.
В выборах участвуют десять кандидатов, в том числе действующий президент страны социалист Николас Мадуро, который находится у власти с 2013 года и баллотируется на третий срок подряд.
Основным конкурентом ему наблюдатели называют бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутию, которого поддержал оппозиционный альянс «Единая демократическая платформа». Уррутиа призвал своих сторонников проголосовать «мужественно и решительно». «Этот день знаменует новый этап - любовь вместо ненависти, прогресс вместо бедности, честность вместо коррупции», - сказал он в обращении к избирателям.
Безопасность в день выборов обеспечивают 380 тыс. военнослужащих, они будут нести охрану штаб-квартиры Национального избирательного совета, его региональных отделений, избирательных участков, зданий муниципальных органов власти, а также объектов хранения избирательных бюллетеней.
Право голоса в Венесуэле имеют более 21 млн граждан страны, однако, по мнению наблюдателей, принять участие в голосовании намерены около 17 млн. Еще 69 тыс. венесуэльцев смогут проголосовать за границей.