В Китае смертельный оползень, во Вьетнаме сильное землетрясение

Власти города выпустили предупреждение о возможном наводнении. В городе Линьцзян во время спасательных работ после тайфуна пропали без вести заместитель мэра и еще один чиновник. Из региона из-за непогоды эвакуировали около 300 тыс. человек.

На территорию Южного Китая обрушился тайфун «Гаеми». Из-за обильных осадков в городе Хэнъян сошел оползень. 12 человек погибли, еще 6 — пострадали, передает Reuters.

Ранее тайфун «Гаеми» обрушился на Тайвань и Филиппины. Всего число погибших достигло 25, пострадали более 300 человек.

Во Вьетнами же произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр располагался в 54 км к северо-востоку от города Контум, где проживают 47,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 4 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.