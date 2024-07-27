Трамп меняет свое мнение и обещает сделать США «биткоин-сверхдержавой»
Кандидат на пост главы государства от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что намерен сделать страну «криптостолицей планеты», а также «биткоин-сверхдержавой» в случае своего переизбрания. Об этом он сообщил, выступая с программной речью на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле (штат Теннесси), передает NBC.
«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — сказал Трамп.
Он добавил, что позаботится, чтобы власти не распродавали активы в биткоинах. Трамп отметил, что намерен создать «стратегический резерв» биткоина в стране в случае прихода к власти. Правительство будет хранить криптовалюту, которой владеет, или которую приобретает, пояснил он. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявил Трамп.
Кандидат в президенты пообещал создать специальный президентский консультативный совет по биткоину и другим криптовалютам, которому будет поручено разработать прозрачную нормативную документацию.
Сторонником развития криптовалют является Джей Ди Вэнс, которого Трамп выдвинул своим кандидатом в вице-президенты, отмечает The Wall Street Journal.
BBC пишет, что нынешняя поддержка Трампом криптовалютного бизнеса и борьба за его симпатии резко контрастируют с его же позицией 2021 года, когда он говорил телеканалу Fox Business, что биткоин — это афера, которая давит на курс доллара.
В последние месяцы поддержка Трампа в технологическом секторе увеличивается, замечает BBC Симпатии к нему выражал основатель Tesla и Space X Илон Маск. Своим кандидатом он стал и для криптовалютных магнатов братьев-близнецов Винклвосс, которые также присутствовали на конференции Bitcoin 2024. Выступая в эту субботу перед участниками отрасли, Трамп попытался представить себя защитником криптовалют, а администрацию Байдена — их противниками.
Он в своем выступлении затронул и вопрос электроэнергии, необходимой для майнинга криптовалют. «Нужны невероятные объемы электричества», — отметил кандидат в президенты США. Для решения этой проблемы он пообещал строить новые электростанции.