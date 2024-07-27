Трамп меняет свое мнение и обещает сделать США «биткоин-сверхдержавой»

Кандидат на пост главы государства от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что намерен сделать страну «криптостолицей планеты», а также «биткоин-сверхдержавой» в случае своего переизбрания. Об этом он сообщил, выступая с программной речью на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле (штат Теннесси), передает NBC.

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — сказал Трамп.

Он добавил, что позаботится, чтобы власти не распродавали активы в биткоинах. Трамп отметил, что намерен создать «стратегический резерв» биткоина в стране в случае прихода к власти. Правительство будет хранить криптовалюту, которой владеет, или которую приобретает, пояснил он. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявил Трамп.