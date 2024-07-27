По данным агентства, в начале церемонии министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди представил официальный доклад о том, как прошли досрочные президентские выборы, и поблагодарил иранский народ, сотрудников ведомств за их успешное проведение. Затем аятолла Хаменеи огласил декрет, в соответствии с которым Пезешкиан официально объявлен девятым президентом Исламской республики Иран.

Теперь Пезешкиан принесет присягу в Меджлисе (парламенте Ирана) 30 июля.

После того, как 19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, в стране в два тура прошли досрочные президентские выборы. Пезешкиан одержал победу над членом Совета по определению политической целесообразности Саидом Джалили.