Иран предупреждает Израиль

«Любое необдуманное действие сионистского режима может привести к расширению масштабов нестабильности, отсутствию безопасности и войне в регионе», — говорится в заявлении Насера Канани, опубликованном на сайте МИД Ирана.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства добавил, что Израиль понесет ответственность за атаку. Он также призвал США прекратить поставлять оружие израильской армии.

По информации ЦАХАЛ, в результате ударов по Голанским высотам погибли 12 человек. Израиль обвинил в атаке «Хезболлу» и в ночь на 28 июля нанес удары по объектам движения. ЦАХАЛ также заявил, что удары по Голанским высотам были нанесены иранскими ракетами Falaq-1.