Казус белли: война стучится в двери главная тема
Прилетевшая ракета и погибшие дети – классический казус белли. Израильские друзы требуют крови «Хезболлы», Нетаньяху вылетел на родину из США на три часа раньше, а министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац уже заявил, что еврейское государство приближается к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном.
Что особенно тревожно - буквально несколько дней назад в американской прессе прошла информация, что Нетаньяху получил добро американской администрации на проведение военной операции в Ливане. И тут, как на заказ, прилетела ракета «Хезболлы», ставшая для Нетаньяху сущим подарком с неба.
Почему подарком? Все очень просто – из-за провала израильской стратегии в Газе, где военная операция откровенно забуксовала, не выполнив ни одной из заявленных целей, в том числе и в первую очередь полного разгрома военной структуры ХАМАС. И перспектив на то, что ситуация для Израиля там изменится к лучшему – никаких.
Поэтому кабинет Нетаньяху оказался перед крайне неприятным для него выбором: либо и дальше вязнуть в трясине Газы, либо признать несостоятельность своей стратегии и полную непригодность инструментов, выбранных для ее реализации. И то, и другое для Нетаньяху - позорная политическая смерть. Поэтому, как для всякого политика-банкрота, наилучший выход для него один: создать новый кризис, запустить новую войну, чтобы снять неудобные вопросы. Да и вообще про предыдущий провал вспоминать было бы уже поздно.
Именно это, кстати, отчетливо сквозило в его выступлении перед Конгрессом США. Навязчиво так сквозило, что вообще-то Нетаньяху кровь из носу нужна новая война. В Израиле это прекрасно поняли – отсюда и письмо 30 деятелей израильского истеблишмента, в том числе бывших военных и руководителей разведки, министров, ученых и бизнесменов американским коллегам, в котором Нетаньяху назван «экзистенциальной угрозой» для Израиля.
Ему-то новая война с «Хезболлой» вполне себе «в тему». Но вот нужна ли она Израилю? Элиты еврейского государства считают, что нет, не нужна и, более того, опасна, с массой негативных последствий.
Что интересно, на «другом берегу», в лагере «Хезболлы» тоже не считают войну с Израилем необходимой. Неизбежной – да, но в очень отдаленной перспективе. У шейха Насраллы была масса возможностей доказать свою приверженность солидарности с ХАМАС, но всякий раз он предпочитал «не являться на поле боя», отделываясь громкими заявлениями и назначая бесконечные красные линии. Вот если Израиль их переступит, вот тогда да, он познает всю мощь сокрушительного удара «Хезболлы». А до этого он воевать не будут, не все еще к войне Судного дня готово.
Причины этой осторожности вполне понятны. «Хезболла» – это не просто иранские прокси, военизированные формирования, которые вне войны себя не мыслят. «Хезболла» – это вполне себе государство в государстве со всеми необходимыми структурами – от школ до медицинских учреждений.
А главное – с налаженным бизнесом, филиалы которого присутствуют даже в Латинской Америке. В случае широкомасштабной войны с Израилем руководству есть что терять, а терять категорически не хочется.
Есть и еще одна причина для сдержанности: внутриполитические расклады в самом Ливане. У «Хезболлы» там достаточно врагов, которые, в случае если она ослабнет, в случае войны с Израилем это непременно произойдет, не упустят своего шанса поквитаться за старые обиды.
Молодое поколение «Хезболлы», соответствующим образом идеологически мотивированное, конечно, рвется в бой, пусть даже без шансов на победу. Но старому поколению пока еще удается держать их в узде.
Сумеет ли израильский истеблишмент не дать Нетаньяху начать новую войну, сумеет ли руководство «Хезболлы» посадить на цепь свою радикальную «партию войны», что предотвратит полномасштабный конфликт между Израилем и «Хезболлой, станет ясно буквально в ближайшие пару-тройку дней.
А ведь есть еще и двухмиллионная друзская община, по сути, отдельная ближневосточная секта, чрезвычайно влиятельная, замкнутая и крайне милитаризованная. Которая вполне может взорвать регион и без Израиля и воинства шейха Насраллы.