Икрам Нур, автор haqqin.az 11:47

Прилетевшая ракета и погибшие дети – классический казус белли. Израильские друзы требуют крови «Хезболлы», Нетаньяху вылетел на родину из США на три часа раньше, а министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац уже заявил, что еврейское государство приближается к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном. Что особенно тревожно - буквально несколько дней назад в американской прессе прошла информация, что Нетаньяху получил добро американской администрации на проведение военной операции в Ливане. И тут, как на заказ, прилетела ракета «Хезболлы», ставшая для Нетаньяху сущим подарком с неба.

Почему подарком? Все очень просто – из-за провала израильской стратегии в Газе, где военная операция откровенно забуксовала, не выполнив ни одной из заявленных целей, в том числе и в первую очередь полного разгрома военной структуры ХАМАС. И перспектив на то, что ситуация для Израиля там изменится к лучшему – никаких. Поэтому кабинет Нетаньяху оказался перед крайне неприятным для него выбором: либо и дальше вязнуть в трясине Газы, либо признать несостоятельность своей стратегии и полную непригодность инструментов, выбранных для ее реализации. И то, и другое для Нетаньяху - позорная политическая смерть. Поэтому, как для всякого политика-банкрота, наилучший выход для него один: создать новый кризис, запустить новую войну, чтобы снять неудобные вопросы. Да и вообще про предыдущий провал вспоминать было бы уже поздно. Именно это, кстати, отчетливо сквозило в его выступлении перед Конгрессом США. Навязчиво так сквозило, что вообще-то Нетаньяху кровь из носу нужна новая война. В Израиле это прекрасно поняли – отсюда и письмо 30 деятелей израильского истеблишмента, в том числе бывших военных и руководителей разведки, министров, ученых и бизнесменов американским коллегам, в котором Нетаньяху назван «экзистенциальной угрозой» для Израиля.

Ему-то новая война с «Хезболлой» вполне себе «в тему». Но вот нужна ли она Израилю? Элиты еврейского государства считают, что нет, не нужна и, более того, опасна, с массой негативных последствий. Что интересно, на «другом берегу», в лагере «Хезболлы» тоже не считают войну с Израилем необходимой. Неизбежной – да, но в очень отдаленной перспективе. У шейха Насраллы была масса возможностей доказать свою приверженность солидарности с ХАМАС, но всякий раз он предпочитал «не являться на поле боя», отделываясь громкими заявлениями и назначая бесконечные красные линии. Вот если Израиль их переступит, вот тогда да, он познает всю мощь сокрушительного удара «Хезболлы». А до этого он воевать не будут, не все еще к войне Судного дня готово. Причины этой осторожности вполне понятны. «Хезболла» – это не просто иранские прокси, военизированные формирования, которые вне войны себя не мыслят. «Хезболла» – это вполне себе государство в государстве со всеми необходимыми структурами – от школ до медицинских учреждений.