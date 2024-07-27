Аналитики отмечают, что Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на предоставление летальной помощи российским военным для использования ее в Украине.

Россия углубляет отношения с Ираном и Северной Кореей, которые предоставляют РФ летальную помощь для войны в Украине. На это указали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Иранское государственное информационное агентство Mehr News Agency сообщило, что Иран запустит свои спутники «Ход-Ход» и «Косар» на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станции в октябре 2024 года.

Bloomberg ранее сообщило, что валовой внутренний продукт Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с 2022 годом после ежегодного сокращения с 2019 года.

Министр обороны Южной Кореи заявлял, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие помогли Северной Корее стабилизировать цены и, вероятно, стимулировали внутреннее производство в Северной Корее.

Кроме того, по сообщениям, Северная Корея передала России до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники Shahed-136/131 и их компоненты.