Олимпиада: Яшар Наджафов и Гюльтадж Мамедалиева проиграли в первых же схватках фото, обновлено 13:03
Знаменосец сборной Азербайджана на церемонии открытия Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) тоже проиграла.
Она в дополнительное время пропустила прием от американки Анжелики Дельгадо.
Пока у наших дзюдоистов на Олимпиаде четыре схватки и четыре поражения.
*** 12:30
На Олимпийских играх в Париже продолжаются соревнования по дзюдо.
Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов (66 кг) проиграл в первой же схватке сербу Страхине Бунчичу. Это была стадия 1/16 финала.
Сегодня также на татами выйдет Гюльтадж Мамедалиева (52 кг). Ее соперницей в 1/16 финала будем американка Анжелика Дельгадо.