Передача Украине западными странами истребителей F-16, вероятно, не изменит ход войны в краткосрочной перспективе. Так считают обозреватели газеты The Washington Post (WP).

Издание поясняет, что это связано с небольшим количеством передаваемых самолетов, а также с высокой плотностью российских систем противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим сфера применения самолетов будет, вероятно, ограничена лишь обороной от воздушных целей.

Как указывает издание со ссылкой на западных чиновников, до конца года Киев получит «около 20 истребителей», при этом лишь шесть украинских пилотов должны были успеть завершить обучение до начала лета из-за некоторых проволочек в ходе реализации учебной программы.