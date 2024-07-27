Заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене

Оргкомитет отмечает, что качество воды ухудшилось из-за дождей, прошедших в последние несколько дней. Организаторы уверены, что соревнования по триатлону пройдут по плану 30 и 31 июля.

Ранее в июле мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования. Купание Идальго планировалась еще в июне, но тогда из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене повысилось количество фекальных бактерий. Идальго искупалась в Сене после того, как это сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Ранее о планах поплавать в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон, но после эти планы отменили.