Российские войска продвинулись в Донецкой области Украины. По данным военного телеграм-канала Deep State, силам РФ удалось продвинуться на северной окраине населенного пункта Красногоровка.

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» накануне вечером сообщил, что россияне «действительно ставят цель взять полностью под контроль город, с самого утра идут бои с применением техники, бои идут даже прямо сейчас, имеем утраченные позиции», приводит слова военного украинское издание «Страна».

Генштаб ВСУ с утра сообщил, что «на Кураховском направлении враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки». Об утрате позиций в Красногоровке украинское командование не сообщало.