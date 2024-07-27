Телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского по просьбе Киева помог организовать премьер Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи в соцсетях.

«Зеленский попросил Виктора Орбана во время встречи в Киеве 2 июля помочь организовать звонок с Дональдом Трампом, который в конечном итоге произошел 19 июля. Однако неясно, чье посредничество имело большее значение», – пишет Сабольч Паньи.

По его словам, информацию об этой просьбе Зеленского передал «источник с хорошими связями, связанный с украинско-венгерскими отношениями».

Орбан впоследствии встретился с Трампом 11 июля, разговор с Зеленским у кандидата в президенты США произошел 19 июля.

Журналист утверждает, что, по его информации, налаживать связи с Трампом Киеву помогают не только в Венгрии. Этим занимаются бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда.