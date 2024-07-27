Путин предупредил США

В случае развертывания в Германии американских высокоточных ракетных комплексов Россия будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение ракет меньшей и средней дальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на главном параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

«В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота», — приводит слова Путина Интерфакс.

По его словам, Россия будет «принимать зеркальные меры» по развертыванию таких систем «с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира».

Путин отметил, что в зоне досягаемости американских ракет окажутся «важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура». «Подлетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут… Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских «Першингов» — ракет средней дальности», — сказал российский президент.

Путин также заявил, что Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами: «Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами».

Путин отметил, что будет совершенствоваться и укрепляться береговая инфраструктура, а также будут развиваться системы разведки, наблюдения и ПВО на ближних и дальних рубежах.

В июле Белый дом объявил, что США начнут «эпизодическое» размещение дальнобойного оружия на территории Германии. Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». Таким образом, на территории Германии впервые со времен холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достигать территории России. В МИД РФ заявили, что Москва «без нервов, без эмоций будет вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру». Замглавы министерства Сергей Рябков допустил, что Москва может развернуть ракеты, в том числе с «ядерным оснащением».