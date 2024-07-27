В Париже открылся Олимпийский дом Азербайджана

В открытии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Азер Алиев, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, посол Турции во Франции Юнус Демирер, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и другие, сообщает «Азертадж».

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева и вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде сообщили, что нашу страну на Олимпиаде представляют 48 спортсменов в 15 видах спорта. Информируя об олимпийской истории нашей страны, они отметили, что Азербайджан как независимая страна впервые принял участие в Олимпийских играх в 1996 году.

Отмечалось, что основной целью «Олимпийского дома Азербайджана» во время 33-х летних Олимпийских игр является пропаганда и популяризация нашей истории, культуры, музыки, кухни. Здесь также будут отмечаться победы азербайджанских спортсменов. Ежедневно в «Олимпийском доме Азербайджана» будут организовываться тематические дни, будут проходить встречи болельщиков с азербайджанскими олимпийцами.