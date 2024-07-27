Задержан сын крупного чеченского бизнесмена: избил полковника МВД

В Москве по подозрению в нападении на полицейского задержан сын крупного чеченского предпринимателя Мусы Бажаева - Тимур.

Хинштейн рассказал, что Махонин не пропустил Бажаева, когда тот хотел пройти на территорию спортивного комплекса «Лужники» через служебную калитку, хотя не имел на это права. В ответ Бажаев, по свидетельству Хинштейна, ударил Махонина по лицу, после чего был задержан.

Депутат также сообщает, что руководство МВД РФ взяло расследование по делу Бажаева под личный контроль из-за «активных попыток повлиять на его ход». С чьей стороны предпринимались такие попытки, он не уточнил.

Тимур Бажаев - сын президента холдинга «Группа Альянс» и совладельца «Русской платины» Мусы Бажаева. Он один из богатейших бизнесменов России, Forbes оценивает его состояние в 450 миллионов долларов. Муса Бажаев заявил СМИ, что знает о задержании сына. Он сказал, что не собирается вмешиваться в ход следствия. «Если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет», - сказал бизнесмен.

Александр Махонин - полковник полиции. Sota утверждает, что в Москве Махонин много лет руководил поддержанием порядка на массовых мероприятиях в центре столицы.

За нападение на полицейского при исполнении обязанностей Уголовный кодекс России предполагает до десяти лет лишения свободы.