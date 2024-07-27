Задержан сын крупного чеченского бизнесмена: избил полковника МВД
В Москве по подозрению в нападении на полицейского задержан сын крупного чеченского предпринимателя Мусы Бажаева - Тимур.
«Радио Свобода» пишет, что, по утверждению депутата Госдумы Александра Хинштейна, Бажаев подрался с главой УВД Центрального округа Москвы Александром Махониным.
Хинштейн рассказал, что Махонин не пропустил Бажаева, когда тот хотел пройти на территорию спортивного комплекса «Лужники» через служебную калитку, хотя не имел на это права. В ответ Бажаев, по свидетельству Хинштейна, ударил Махонина по лицу, после чего был задержан.
Депутат также сообщает, что руководство МВД РФ взяло расследование по делу Бажаева под личный контроль из-за «активных попыток повлиять на его ход». С чьей стороны предпринимались такие попытки, он не уточнил.
Тимур Бажаев - сын президента холдинга «Группа Альянс» и совладельца «Русской платины» Мусы Бажаева. Он один из богатейших бизнесменов России, Forbes оценивает его состояние в 450 миллионов долларов. Муса Бажаев заявил СМИ, что знает о задержании сына. Он сказал, что не собирается вмешиваться в ход следствия. «Если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет», - сказал бизнесмен.
Александр Махонин - полковник полиции. Sota утверждает, что в Москве Махонин много лет руководил поддержанием порядка на массовых мероприятиях в центре столицы.
За нападение на полицейского при исполнении обязанностей Уголовный кодекс России предполагает до десяти лет лишения свободы.