Тысячи израильтян пришли на похороны 11 из 12 детей, погибших в Мадждаль-Шамсе в результате падения ракеты на футбольное поле.

Похороны проходят под усиленной охраной сил безопасности и прикрытием с воздуха. Похоронная процессия отправится на футбольное поле, где произошла трагедия, затем начнется церемония захоронения. Похороны 12-го погибшего из деревни Эйн-Киния начались в 10:00 в его поселении.

Смертоносный ракетный удар стал самым серьезным инцидентом на севере Израиля с момента нападения ХАМАС на еврейское государство. Десятки детей играли на футбольном поле, когда с территории Ливана была запущена ракета. По данным ЦАХАЛа, это была ракета иранского производства Falaq-1 с боеголовкой весом 50 килограммов. В результате атаки были ранены также по меньшей мере 40 человек.