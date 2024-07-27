Тысячи израильтян пришли на похороны погибших детей видео
Тысячи израильтян пришли на похороны 11 из 12 детей, погибших в Мадждаль-Шамсе в результате падения ракеты на футбольное поле.
Израильское издание «Детали» пишет, что среди пришедших — общественные деятели, министры, депутаты Кнессета.
אבל כבד במג'דל שמס: רבבות מלווים למנוחות את הילדים והנערים שנרצחו במגרש הכדורגל מפגיעת הרקטה של חיזבאללהhttps://t.co/nSaR8QpujU@ali_mograbi pic.twitter.com/udQWBRgIKI— חדשות 13 (@newsisrael13) July 28, 2024
Похороны проходят под усиленной охраной сил безопасности и прикрытием с воздуха. Похоронная процессия отправится на футбольное поле, где произошла трагедия, затем начнется церемония захоронения. Похороны 12-го погибшего из деревни Эйн-Киния начались в 10:00 в его поселении.
Смертоносный ракетный удар стал самым серьезным инцидентом на севере Израиля с момента нападения ХАМАС на еврейское государство. Десятки детей играли на футбольном поле, когда с территории Ливана была запущена ракета. По данным ЦАХАЛа, это была ракета иранского производства Falaq-1 с боеголовкой весом 50 килограммов. В результате атаки были ранены также по меньшей мере 40 человек.