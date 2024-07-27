Помощник Путина «разъяснил», почему Украина заговорила о переговорах

Заявления властей Украины о возможности переговоров с Россией являются «тактическим ходом», так как Киеву «нужна передышка», сказал помощник президента и постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев в эфире «Первого канала».

«Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки», — заявил Патрушев, которого цитируют российские СМИ.

Ранее Киев заявил, что готов вести переговоры на справедливых условиях, которые действительно приведут к устойчивому миру. В Кремле сигналы Украины назвали «непонятными», так как неясно, насколько они «реалистичны».