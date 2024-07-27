Израиль дал Ливану «последний шанс»

По его словам, ракета, выпущенная накануне с ливанской территории по району Мадждаль Шамс, была иранской, а «Хезболла» — единственная группировка, имеющая такие ракеты в своем арсенале.

В связи с ударом по Голанским высотам, из-за которого погибли 12 детей, МИД Израиля «дал последний шанс» Ливану на предотвращение полномасштабной войны — это вывод сил движения «Хезболла» южнее реки Литани. Об этом на своей странице в Х сообщил официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн.

«Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить «Хезболлу» выполнить резолюцию СБ ООН 1701», — написал Марморштейн, указав, что «сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем».

Резолюция СБ ООН 1701 предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил Организации Объединенных Наций и подразделений регулярной ливанской армии.

Вечером 27 июля район Мадждаль Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. По последним данным израильских властей, погибли 12 человек — дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израильская сторона сообщила, что ракета была выпущена со стороны Ливана, из района к северу от ливанской деревни Шебаа, за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки. Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил Associated Press, что группировка «категорически отрицает» причастность к нападению на Мадждаль-Шамс.