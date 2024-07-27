Как Азербайджан заменит Россию в Украине

Отдел информации 14:41

Продолжаются обсуждения по плану транспортировки азербайджанского газа через Украину в Европу. The Financial Times пишет, что эксперты считают данную схему завуалированным экспортом российского «голубого топлива». Потому что даже газ азербайджанского происхождения должен будет поступить в Украину транзитом через территорию России. С другой стороны, Азербайджан не может обеспечить весь объем в 14 миллиардов кубометров в год, который Россия транспортирует через Украину. Поэтому эксперты считают предложенный Баку своп-вариант самым правильным. Данный вариант предполагает, что Азербайджан будет покупать газ у России, а затем транспортировать его через Украину в Европу.

Напомним, что срок действия контракта на транзит газа между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» истекает в конце 2024 года. На основании этого контракта, заключенного до войны, Россия в настоящее время транспортирует через Украину в несколько европейских стран, в том числе в Венгрию и Словакию, 14 миллиардов кубометров газа в год. По словам дипломатов ЕС, окончание контракта повышает вероятность дефицита газа в странах на восточном фланге блока, включая Словакию, Венгрию и Австрию. Дипломаты отмечают, что суровая зима или высокий спрос на поставки сжиженного природного газа в Азии, которые в значительной степени заменили российский импорт в ЕС, «могут привести к критической ситуации этой зимой». Киев отказался вести переговоры с Россией о продлении контракта, но заинтересован в продолжении транзита газа через Украину. В качестве выхода из ситуации Украина и Европейский союз обратились за помощью к Азербайджану. В настоящее время переговоры продолжаются интенсивно, и обсуждаются различные варианты.

Алексей Чернышов, генеральный директор «Нафтогаза», сообщил Financial Times, что предложение о свопе с Азербайджаном является основной альтернативой, рассматриваемой Украиной. Оно предполагает импорт Азербайджаном газа из России, а затем экспорт собственного газа в Европу через украинскую трубу. Российский газ, поступающий по украинскому трубопроводу, в настоящее время составляет около пяти процентов от общего объема поставок ЕС. Азербайджан может поставить только 2 из 14 миллиардов кубометров, которые ЕС получает по украинскому трубопроводу, сказал Чернышов. Он добавил, что другой вариант — трейдеры ЕС, покупающие газ на границе Украины и России, что свяжет Украину теснее с «Газпромом». «[Предложение] Азербайджана более обосновано, поскольку у них есть добыча газа, который они могут направить [в] Европу», — сказал Чернышов. «В то время как трейдеры ЕС будут выступать в качестве проводника для российского газа», — добавил он, указав, что на данный момент следует рассмотреть оба варианта.

Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований «Стратегия XXI» и ведущий эксперт по украинскому газу, заявил, что сделка рискует «превратиться в схему скрытого экспорта российского газа под видом азербайджанского на европейский рынок». По его словам, Киев был готов молчаливо принять российский газ, проходящий по его трубопроводу под видом азербайджанского импорта, поскольку считал, что наличие российского топлива будет своего рода страховкой от атак, организованных Москвой в ходе ее войны на Украине. Он добавил, что это «слабый аргумент», поскольку Россия наносит удары по газокомпрессорным объектам Украины. Россия и «Газпром» пока не прокомментировали, готовы ли они принять азербайджанский план. Деннис Саква, эксперт по энергетике инвестиционной компании Dragon Capital, предположил, что если Россия и примет сделку, то не сделает этого исключительно из-за транзитных сборов. «Россия... занимается добычей и продажей газа. Транспортировка азербайджанского газа принесет слишком мало, чтобы представлять коммерческий интерес для России», — сказал он.