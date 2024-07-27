26 июля во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже он выступил с дискриминационными заявлениями в адрес Азербайджана, обвинив нашу страну в столкновениях с Арменией. Он также назвал Армению «другом Франции» и отметил, что «этот год запомнился армянскому народу падением Нагорного Карабаха перед азербайджанской армией».

«Фактически это является нарушением основополагающих принципов Олимпийской хартии, - говорится в заявлении Минспорта и НОК. - Эти принципы были признаны и поддержаны в последние годы несколькими резолюциями Генеральной ассамблеи ОНН, включая «Признание основополагающих принципов Олимпийской хартии» (A/RES/78/10). В уставе четко говорится, что «миссия МОК состоит в том, чтобы пропагандировать олимпизм во всем мире, возглавлять олимпийское движение и противодействовать любой политической или коммерческой эксплуатации спорта и спортсменов».

В связи с инцидентом Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Национальный олимпийский комитет направили официальное письмо протеста в адрес Международного олимпийского комитета. В письме говорится, что такое неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану является явным нарушением Олимпийской хартии. Такая пропаганда противоречит духу Игр и служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Поэтому МОК было предложено занять твердую позицию против политизации спорта во время Олимпиады-2024 в Париже и выступить с публичным заявлением в адрес правительства Франции, Национального олимпийского и Спортивного комитетов Франции, а также вышеупомянутого телеканала.