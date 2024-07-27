«Неизвестная делегация» взяла ответственность за диверсию во Франции

Руководство французской государственной железнодорожной компании SNCF объявило, что «ремонтные работы полностью завершены на всех высокоскоростных линиях, пострадавших от диверсий». Ответственность за диверсию взяла на себя некая «неизвестная делегация».

По сообщению France Televisions, некоторые редакции СМИ получили текст заявления, подписанный «нежданной делегацией». Неизвестная до сих пор группировка заявляет об активном протесте против Олимпийских игр. «Они называют это праздником? Мы рассматриваем это как торжество национализма, гигантскую инсценировку порабощения населения государствами», — говорится в письме, озаглавленном «Заявление о саботаже на линиях скоростных поездов за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже». Стиль документа выдержан в риторике ультралевых организаций, и потому в прокуратуре Парижа, которая ведет следствие, подозревают, что это ложный след.

«Мы скоро узнаем, кто несет ответственность за эти действия, которые явно не сорвали Олимпийские игры, но испортили французам часть каникул», — сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2.