Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:07

Камала Харрис известна в мире своей любовью к личному общению, но одновременно у нее репутация политика, который умеет жестко разговаривать. New York Times провела более 30 интервью на четырех континентах с главами внешнеполитических ведомств, дипломатами и политологами. Их общее мнение: очевидный кандидат в президенты от демократов – дама весьма доброжелательная, но Камала может также быть железной, она авторитетна и представительна. Харрис совершила множество поездок в Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку и встречалась с 150 мировыми лидерами. Она трижды присутствовала на Мюнхенской конференции по безопасности. В последние месяцы Камала была непосредственно вовлечена в обсуждение конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

Только что вице-президент заявила о своем видении войны, которую ведет Израиль в секторе Газа. Она вновь заявила о праве Израиля на оборону, но одновременно предупредила, что не будет молчаливой в отношении страдания мирного населения в Газе. Это было воспринято как ужесточение политики по отношению к Израилю по сравнению с линией Джо Байдена. «Она компетентный и опытный политик, кто знает, что делает, и имеет ясное представление о роли своей страны в мире и угрозах, которые стоят перед всеми нами», - сказал о Камале Харрис немецкий канцлер Олаф Шольц. Критику со стороны политических оппонентов и даже демократов вызвала роль Харрис в урегулировании положении на южной границе США, которую ежедневно пересекают тысячи нелегальных иммигрантов из Мексики и стран Центральной Америки. Недовольство правозащитников вызвало то, что, выступая в Гватемале, она сказала «нелегалам»: «Не приезжайте!» А что она могла сказать: «Мы вас встретим объятиями и цветами»? Так говорила Ангела Меркель иммигрантам из Сирии и Ливии и известно, чем все закончилось.

Недовольство британцев вызвало и участие Камалы Харрис в саммите в Лондоне по искусственному интеллекту. Организаторы форума хотели обсуждать теоретические, направленные в далекий космос вопросы о долгосрочных рисках, которые представляет собой искусственный интеллект. А Харрис призвала их изучать что–то более заземленное - потерю рабочих мест и дискриминацию. Однако нередко Камале Харрис предстояло решить и довольно сложные задачки. В 2021 году США столкнулись с Францией из-за своего решения помогать Австралии строить ядерные субмарины. Париж, который рассчитывал поставлять пятому континенту свои ядерные подлодки, остался в накладе, потеряв миллиарды долларов. И тогда, чтобы погасить конфликт, в Елисейский дворец направили Камалу Харрис. И она прекрасно справилась со своей весьма нелегкой миссией. Очаровала президента Эммануэля Макрона, провела в Париже пять дней. Под конец Харрис посетила Pasteur Institute - исследовательский центр, где работала ее мать Шьямала Гопалан Харрис. А потом отправилась за покупками в хозяйственный магазин. «Я хочу здесь купить горшок для цветов», - ответила она репортерам по-французски. Участники Саммита мира по Украине в Швейцарии обратили внимание, что на экране мобильного телефона Харрис бегают и кудахчут цыплята. Она объяснила, что это цыплята «на свободном выгуле», а не в клетке. Не все поняли, что это означает, но согласились, что картинка замечательная.

Большинство европейских лидеров находят Камалу Харрис живой, веселой и остроумной. Часто, чтобы вызвать симпатию и укрепить отношения с каким-то лидером, она начинает говорить о приготовлении еды. В 2023 году, принимая в Вашингтоне президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, она заговорила о своей любви к adobo — филипинскому блюду из свинины, приправленной уксусом, соевым соусом и приправами. Маркос от такого признания кухни его страны просто растаял. Кто не разделяет любви Харрис к легкому общению и улыбке, так это ее будущий соперник на выборах Дональд Трамп. «Они (демократы) хотят сделать из нее Маргарет Тэтчер, - говорил он на одном из последних ралли. - Но этого не произойдет. Разве Маргарет Тэтчер так смеялась? Если бы она так смеялась, она не была бы Маргарет Тэтчер». Трамп говорит, что у Камалы Харриc низкий IQ, и она вообще дурочка: «А вот у кого он высокий, так это у меня. И если вы хотите президента с высоким IQ, то голосуйте за меня!»