Первый указ Пезешкиана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о назначении Мохаммада Резы Арефа первым вице-президентом. Об этом сообщается на сайте администрации главы исполнительной власти исламской республики.
Это первое назначение после формального вступления Пезешкиана в должность президента после подписания верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи соответствующего указа.
Мохаммад Реза Ареф принадлежит к реформистскому крылу иранской политики и занимал пост первого вице-президента Ирана с 2001 по 2005 год при Мохаммаде Хатами - президенте-реформисте. В настоящее время 72-летний Ареф входит в Совет по определению политической целесообразности (разрешает споры между парламентом и надпарламентским Советом стражей конституции).