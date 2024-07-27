Организаторы Олимпиады извинились

Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

Оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр. Об этом на брифинге заявила директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп.

Дескамп отметила, что режиссер накануне уже объяснялся по поводу церемонии. «Конечно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, я думаю, что Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества, это были его слова, и, судя по цифрам аудитории, эта цель была достигнута. Если кого-то это оскорбило, нам, конечно, очень жаль», — сказала Дескамп.

Ранее французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». Бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам». Сенатор от штата Алабама и член Республиканской партии Кэти Бритт посчитала, что организаторы намеренно «высмеяли христианство и христиан». Игрок команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Харрисон Баткер назвал шоу «безумием» и опубликовал слова апостола Павла из Послания к Галатам («Бог поругаем не бывает»).

В воскресенье стало известно, что видео с основными моментами церемонии открытия пропало с сайта МОК и YouTube-канала организации.