Непальцам пообещали «азербайджанскую мечту», но обманули

За последнее время мошенники из Индии и других азиатских стран создают различные схемы обмана с упоминанием Азербайджана. Одна из таких схем заключается в обещании хорошо оплачиваемой работы в Азербайджане безработным азиатам.

Так, группа граждан Непала стала очередной жертвой такого мошенничества. Как пишет Hindustan Times, непальский сельчанин Мукти Пандита наткнулся на рекламу компании Harvie Overseas в Facebook. В рекламе говорилось, что в Азербайджане срочно требуются рабочие: компания предлагала услуги по организации поездки, включая покупку авиабилетов и получение визы.

Мукти поверил рекламе и отправил ее нескольким своим знакомым. Идея всем понравилась. Пандита и его друзья связались с компанией: их пригласили в офис, взяли с каждого по несколько тысяч долларов и пообещали приобрести билеты, а также оформить визу.

Спустя некоторое время им действительно выдали авиабилеты, заверив, что виза будет выдана в аэропорту Баку. Однако когда непальцы попытались вылететь в Баку, оказалось, что билеты поддельные. Осознав, что их обманули, они вернулись в офис компании, где им пообещали решить проблему. Но вскоре офис закрылся. В итоге обманутые обратились в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против руководителей компании по обвинению в мошенничестве и подделке документов.