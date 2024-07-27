Почему республики Центральной Азии стремительно вооружаются

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в прошлом году Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан потратили на оборону 1,8 миллиарда долларов. Узбекистан и Туркменистан не включены в отчет, поскольку они не раскрывают, какую часть валового внутреннего продукта (ВВП) расходуют на оборону.

По данным СМИ, в прошлом году Казахстан направил на оборону 0,5 процента ВВП (общий объем ВВП составил 259,7 миллиарда долларов). За год сумма увеличилась на 8,8 процента. Кыргызстан с ВВП около 13,9 миллиарда долларов израсходовал на оборону 1,5 процента, Таджикистан с ВВП в 12 миллиардов долларов выделил на армию 1 процент.

Официальные лица в регионе объясняют растущие расходы такими факторами, как война в Украине, конфликт между Арменией и Азербайджаном, пограничные споры в Центральной Азии и нестабильность в Афганистане.

«Голос Америки» пишет, что усиление милитаризации Центральной Азии свидетельствует об изменении геополитической ситуации: «Организация Договора о коллективной безопасности, в которой доминирует Россия, – альянс России и пяти других бывших советских республик – Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси и Армении – исторически играла важную роль в вопросах безопасности в Центральной Азии. Однако за последние годы военными партнерами республик Центральной Азии стали другие зарубежные страны, такие как Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, США, Китай, Германия, Франция и Беларусь».

Напомним, что тюркоязычные республики Центральной Азии за последние годы укрепили как многостороннее, так и двустороннее военное сотрудничество с Азербайджаном. В эти дни в Казахстане прошли совместные военные учения с участием Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана Birləşdik-2024. Организация тюркских государств, таким образом, превращается в новый военно-политический альянс, включающий республики Центральной Азии, Азербайджан и Турцию.