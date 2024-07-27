Финляндия об ударе Украины по аэродрому в Мурманской области

По его словам, в связи с ударом по российскому аэродрому провел переговоры с премьером Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. «Основной месседж состоит в том, что у нас нет причин для беспокойства в Финляндии. Мы держим ситуацию под контролем и способны реагировать», – заверил Стубб.

Президент Финляндии Александр Стубб на фоне удара по российскому аэродрому Оленья в Мурманской области (менее 200 километров от финской границы) заявил, что прямых угроз стране нет. Об этом сообщило финское медиа Yle.

Стубб заявил, что финны должны привыкнуть к тому, что война приблизится и к границам Финляндии, ведь «от Хельсинки до Киева лететь совсем недалеко». «Мы должны привыкнуть к тому, что Украина должна использовать все средства, чтобы выиграть эту войну, и это также означает разные удары. И Россия будет продолжать наносить гибридные удары», - добавил Стубб.

Накануне украинские СМИ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки заявили, что дроны ГУР нанесли удар по аэродрому Оленья, расположенному в Мурманской области, и поразили дальний стратегический бомбардировщик ТУ-22М3. Официально спецслужба и власти Украины пока не заявляли об ударе. Независимых подтверждений того, что такой удар был, пока нет.

Если дроны действительно были запущены с территории Украины и долетели до аэродрома, расположенного вблизи города Оленегорск за Полярным кругом, речь будет идти о рекорде дальности запуска украинских БПЛА по объектам на территории России, отмечает «Радио Свобода».

В ГУР также заявили, что помимо аэродрома в Мурманской области, дроны украинской военной разведки атаковали два военных аэродрома в России – в Энгельсе Саратовской области и Дягилево в Рязанской области, а также нефтеперерабатывающий завод в Рязани. В Минобороны России косвенно признали только удары по последним двум объектам.