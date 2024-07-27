Денег нет: европейских дипломатов призвали сократить расходы
Дипломаты Евросоюза получили предписание отказаться от поездок, отменить вечеринки и отложить планы по ремонту резиденций ради сокращения затрат, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников.
Европейская служба внешних связей (ЕСВС, выполняет функции Министерства иностранных дел блока) должна сократить расходы на €43,6 млн, это почти 5% от изначально запланированной суммы.
Согласно семилетнему бюджетному плану на 2021–2027, ежегодный рост расходов департаментов ЕС, не связанных с зарплатой, не должен превышать 2%. По словам чиновников, с которыми побеседовала FT, в этом году перерасход средств в ЕСВС оказался самым большим в абсолютном выражении, из-за чего дипломатам и выдали такое предписание.
Представитель ЕСВС сказал, что пришлось сократить «все расходы, которые можно», и урезать финансирование зарубежных представительств (всего их 145), «несмотря на пагубные последствия для нашего глобального охвата».
На бюджете ЕСВС негативно скажется и решение главы дипломатии Жозепа Борреля провести неформальную встречу глав МИД блока в Брюсселе, а не в Будапеште. Ее перенесли в знак протеста против «мирной миссии» венгерского премьера Виктора Орбана, что обошлось в €70 тыс.
По словам собеседников FT, в следующем году финансовые трудности усугубятся, из-за чего ЕСВС будет сложно сохранить дипломатическое присутствие в ряде стран Африки и Латинской Америки.
Бюджет ЕС на 2024 год согласован в размере €189,3 млрд, в 2025-м, по предложению Еврокомиссии, он составит €199,7 млрд.