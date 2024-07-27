Денег нет: европейских дипломатов призвали сократить расходы

Европейская служба внешних связей (ЕСВС, выполняет функции Министерства иностранных дел блока) должна сократить расходы на €43,6 млн, это почти 5% от изначально запланированной суммы.

Дипломаты Евросоюза получили предписание отказаться от поездок, отменить вечеринки и отложить планы по ремонту резиденций ради сокращения затрат, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников.

Согласно семилетнему бюджетному плану на 2021–2027, ежегодный рост расходов департаментов ЕС, не связанных с зарплатой, не должен превышать 2%. По словам чиновников, с которыми побеседовала FT, в этом году перерасход средств в ЕСВС оказался самым большим в абсолютном выражении, из-за чего дипломатам и выдали такое предписание.

Представитель ЕСВС сказал, что пришлось сократить «все расходы, которые можно», и урезать финансирование зарубежных представительств (всего их 145), «несмотря на пагубные последствия для нашего глобального охвата».

На бюджете ЕСВС негативно скажется и решение главы дипломатии Жозепа Борреля провести неформальную встречу глав МИД блока в Брюсселе, а не в Будапеште. Ее перенесли в знак протеста против «мирной миссии» венгерского премьера Виктора Орбана, что обошлось в €70 тыс.

По словам собеседников FT, в следующем году финансовые трудности усугубятся, из-за чего ЕСВС будет сложно сохранить дипломатическое присутствие в ряде стран Африки и Латинской Америки.

Бюджет ЕС на 2024 год согласован в размере €189,3 млрд, в 2025-м, по предложению Еврокомиссии, он составит €199,7 млрд.