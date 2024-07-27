Один человек погиб, трое пострадали в результате удара молний в парке Минобороны России «Патриот» в подмосковном городе Кубинка, сообщили российские СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Молнии несколько раз ударили в центральную площадь парка, где находились люди.

По данным подмосковного Минздрава, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, двух других - как средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.