Молния попала в посетителей парка Минобороны: есть жертвы видео; обновлено 19:06
Один человек погиб, трое пострадали в результате удара молний в парке Минобороны России «Патриот» в подмосковном городе Кубинка, сообщили российские СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
Молнии несколько раз ударили в центральную площадь парка, где находились люди.
По данным подмосковного Минздрава, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, двух других - как средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
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В подмосковном парке «Патриот» молния ударила в людей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам собеседника агентства, двое пострадавших мужчин находятся в тяжелом состоянии, медики пытаются их реанимировать. Источник ТАСС уточнял, что несколько ударов молнии было по центральной площади парка.
Baza пишет, что молния попала в женщину и двоих мужчин. После инцидента женщина смогла подняться самостоятельно, мужчины остались лежать на земле.