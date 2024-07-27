Трамп выступил со странным заявлением

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил толпе своих сторонников, что им «не придется голосовать снова», если они вернут его на пост президента на выборах в ноябре.

«Христиане, выходите и голосуйте! Только в этот раз — и больше вам не придется этого делать», — заявил бывший президент на митинге, организованном в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, крайне правой христианской организацией Turning Point Action.

«Знаете что? Мы это исправим! Все будет хорошо. Вам больше не придется голосовать», — добавил он.

«Я люблю вас. Выходите, вам нужно выйти и проголосовать. Через четыре года вам больше не придется голосовать. Мы все исправим так, что вам не придется голосовать», – повторил Трамп.