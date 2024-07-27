Скончался азербайджанский военный журналист
В возрасте 56 лет скончался азербайджанский военный журналист Адиль Арифоглу. Информацию haqqin.az подтвердил друг покойного режиссер Ровшан Ниджат.
Арифоглу долгие годы работал в должности главного директора отдела военного патриотизма ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание». Участвовал в Первой и Второй Карабахских войнах в качестве военного журналиста, снимал бои на передовой.
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