Скончался азербайджанский военный журналист

В возрасте 56 лет скончался азербайджанский военный журналист Адиль Арифоглу. Информацию haqqin.az подтвердил друг покойного режиссер Ровшан Ниджат.

Арифоглу долгие годы работал в должности главного директора отдела военного патриотизма ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание». Участвовал в Первой и Второй Карабахских войнах в качестве военного журналиста, снимал бои на передовой.