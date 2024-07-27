После боя Домингес так прокомментировал свою победу:

«Сегодня был мой день! Я хочу продолжать побеждать и буду двигаться от боя к бою. В этом поединке мне надо было выискивать шансы, вынуждать соперника ошибаться. Бой был очень сложным, борьба шла до конца. После первого раунда я прибавил, удалось выиграть во втором раунде, а в третьем старался выложиться по максимуму. Рад, что одержал победу, буду готовиться к следующим встречам».

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Альфонсо Домингес победил 2-кратного олимпийского чемпиона с Кубы со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.

1 августа наш боксер встретится с казахом Айбеком Оралбаем.