«Хезболла» эвакуирует свои объекты в Сирии

Проиранское ливанское движение «Хезболла» эвакуирует свои объекты к югу от Дамаска, в Кунейтре и Каламуне, ожидая ударов армии Израиля, утверждает сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ранее Reuters передало, что «Хезболла» эвакуирует свои базы и лагеря как на юге Ливана, так и в долине Бекаа. Агентство цитирует анонимного представителя американской администрации, в круг обязанностей которого входит Ливан. По его словам, главная задача американцев на сегодняшний день – не допустить полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой».

27 июля ракета, выпущенная боевиками «Хезболлы», взорвалась на футбольной площадке в друзском городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Погибли 12 детей.