Кого прочат в вице-президенты США от демократов

По словам представителя предвыборного штаба Харрис Кевина Муньоса, она «поручила своей команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов на пост вице-президента». Ожидается, что Харрис выберет партнера по гонке к 7 августа в соответствии с планами Демократической партии выдвинуть кандидата к этой дате.

В шорт-лист потенциальных партнеров Камалы Харрис на выборах президента США вошли сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg отмечает, что большинство претендентов на пост вице-президента в списке Харрис — белые политики-мужчины с центристскими взглядами, которые могли бы помочь ей привлечь избирателей в колеблющихся штатах, а также бизнес и доноров. У них также есть опыт нападок на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, пишет агентство.

Шапиро — популярный губернатор самого важного колеблющегося штата, а также опытный оратор, хорошо зарекомендовавший себя в сельской местности, что является слабостью демократов, пишет Bloomberg. Уолц — бывший учитель и военнослужащий Армии Национальной гвардии США, который позволит нивелировать привлекательность Джеймса Дэвида Вэнса на Среднем Западе — выбранного Трампом кандидата в вице-президенты от Республиканской партии.

CNN и Financial Times сообщали, что основные претенденты на пост вице-президента от демократов — губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Шапиро, сенатор от Аризоны Келли. Собеседники газеты говорили, что спонсоры с Уолл-стрит предпочитают кандидатуру Шапиро или Купера, а доноры в Голливуде продвигают Келли. Все трое имеют личные связи с Харрис, отмечала FT.