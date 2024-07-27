Во время сегодняшнего боя азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса (92 кг) против 2-кратного олимпийского чемпиона с Кубы на Олимпиаде в Париже нашего представителя на трибуне поддерживали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр цифрового развития и транспорта, президент Федерации дзюдо Рашад Набиев, генсек НОК Азербайджана Азер Алиев и другие лица.

Победа в тяжелейшем бою (3:2), в ходе которого Альфонсо Домингес уступал в счете, вызвала восторг на азербайджанской трибуне.