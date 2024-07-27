Леонид Швец, автор haqqin.az 19:41

Небеса в последнее время стали активно посылать России знаки, которые невозможно интерпретировать превратно: военные усилия русских не находят понимания и поддержки у самого высокого Начальства. Пыльная буря помогла туарегам нанести российским наемникам самое жестокое разовое поражение за все время участия «вагнеров» в африканских операциях. Усложнив действия вертолетов по прикрытию колонны, природные условия поспособствовали тому, что местные бойцы, привыкшие, как афганцы, к бесконечным боевым действиям на своей не очень гостеприимной земле, «размотали» крупное подразделение россиян и солдат правительственной армии Мали.

В «великой» России настолько не верят в то, что какие-то повстанцы в тюрбанах способны разнести мифологизированных «вагнеров», что первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за туарегами стоят французы и американская ЧВК Blackwater. Как и в случае с Украиной, русским как-то не так обидно получать по морде от кому-то померещившихся военных представителей Запада, чем от местного народа. Французы же, надо сказать, попробовали навести в Мали какой-то порядок, но после очередного военного переворота плюнули на это гиблое дело, «собрали манатки», выражаясь языком российского МИД, и ушли. На их место зашли умные русские. Вот результат. Кстати, в официальной риторике Кремль любит использовать антиколониальную риторику: дескать, страны «глобального Юга» должны дать дружную отповедь колонизаторам-западникам. Российская Федерация с ее сильно ограниченными финансовыми возможностями пытается наследовать Советский Союз с его поддержкой многочисленных друзей в странах третьего мира. Но получается та же политика, построенная на «бремени белого человека» среди «дикарей», только в предельно экономном и циничном варианте. Для стран Центральной Африки, где орудуют российские наемники, они такие же чужаки, как французы или американцы, представители того же жадного и жестокого мира, только по каким-то причинам враждующие между собой, что местные правители пытаются использовать в собственных целях.