Еще одна страна подала заявку в БРИКС

Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

«Малайзия направила России, которая выступает председателем БРИКС, заявку на присоединение к организации, выразив готовность к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера», - привело его слова агентство BERNAMA.

В воскресенье Анвар Ибрагим встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявив, что разговор был сосредоточен в основном на теме заявки Малайзии на вступление в БРИКС. По его словам, это будет иметь «значительный потенциал для обеих стран».