Российских журналистов выгнали с Олимпиады
Оргкомитет Олимпийских игр отозвал аккредитации, выданные ранее четырем сотрудникам ТАСС, сообщили в российском госагентстве.
Утверждается, что основанием для этого стало решение французских властей, которые сослались на Кодекс внутренней безопасности Франции.
«Дойче велле» напоминает, что ранее на Олимпийские игры не пустили пятерых сотрудников РИА Новости. В Париже указали, что представителей российских госСМИ не аккредитируют из-за подозрений в шпионаже.
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